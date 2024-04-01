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В Москве стартовал первый этап добровольного квалификационного экзамена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В столице стартовал первый этап добровольного квалификационного экзамена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, участники, справившиеся с тестированием, пройдут в следующий этап: практические оценочные сессии. С 10 июня их будут проводить как в онлайн-формате, так и очно — в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.

Победителей определят по общему количеству баллов за оба этапа.

В своем Telegram Собянин подчеркнул, что, сдав добровольный квалификационный экзамен, студенты, выпускники и молодые специалисты могут устроиться на работу или оплачиваемую стажировку в крупнейшие компании страны.

В этом году партнерами проекта стали высокотехнологичные компании. «Поэтому особое внимание на экзамене будет уделяться проверке знаний по направлениям этой отрасли», — добавил мэр.

В добровольном квалификационном экзамене за все время приняли участие больше 110 тыс. студентов из более чем 550 российских и 24 зарубежных вузов.

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