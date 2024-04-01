Reuters сообщило о состоянии Нетаньяху после проведенной операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после проведенной операции по удалению грыжи пребывает в сознании и общается со своими близкими. Об этом 1 апреля сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление больницы «Хадасса», где был прооперирован политик.

«Нетаньяху находится в сознании и разговаривает с членами семьи после того, как ему была успешно проведена операция по удалению грыжи», — отмечает СМИ.

По данным агентства, врачи пока не уточняют срок, в течение которого пациент полностью восстановится и будет выписан.

Ранее, 1 апреля, израильский портал Ynet со ссылкой на главу хирургического отделения больницы Хадасса Эйн-Керем, профессора Алона Пикарского, сообщил, что операция по удалению грыжи премьер-министру Израиля успешно завершена. Хирург уточнял, что на восстановление Нетаньяху потребуется не менее одного дня.

О проведении Нетаньяху операции стало известно 31 марта. Грыжу обнаружили во время планового осмотра накануне вечером, после чего было решено провести незамедлительное хирургическое вмешательство под общим наркозом. Отмечалось, что на время процедуры пост премьер-министра занимал министр юстиции Израиля Ярив Левин.

До этого Нетаньяху перенес серьезную операцию в середине июля 2023 года. Тогда в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer кардиологи имплантировали в его сердце прибор для мониторинга аритмии. В октябре 2022 года премьер-министр был также доставлен в отделение неотложной помощи после потери сознания во время молитвы в иерусалимской синагоге. Его выписали после того, как все результаты проведенных им анализов оказались нормальными.