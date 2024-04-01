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СМИ сообщили о подготовке США новой партии бомб для Израиля

NBC News: США подготовили новую партию мощных бомб для Израиля
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Edgar Grimaldo
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Соединенные Штаты собираются отправить Израилю новую партию бомб, несмотря на то что официально власти страны не одобряют действий израильской армии в секторе Газа. Об этом 1 апреля сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на данные от двух высокопоставленных американских чиновников.

По сведениям СМИ, новая партия бомб является частью пакета вооружений, одобренного для Израиля еще «много лет назад». В него войдут более 1800 бомб Mark 84 (MK84) и около 500 бомб Mark 82 (MK82).

«В то время как общественное разочарование администрации [президента США Джо] Байдена тем, как израильское правительство ведет войну, похоже, растет, усилия США по достижению прекращения огня будут омрачены откровением о том, что они продолжают посылать Израилю мощные бомбы, которые, как известно, причиняют серьезный вред гражданскому населению», — указывает телеканал.

Как заявил один из источников NBC News, данные бомбы способны разрушить целые кварталы. В то же время отмечается, что их поставка произошла после того, как Израиль официально заверил Вашингтон в том, что «использует поставляемое США оружие в рамках законов войны».

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До этого, 29 марта, газета The Washington Post (WP) сообщила, что власти США санкционировали передачу Израилю бомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на ранее высказанные опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления израильской армии на палестинский город Рафах, на юге сектора Газа.

Ранее, 12 марта, группа из восьми сенаторов-демократов призвала Байдена прекратить передавать оружие Израилю до того момента, пока не будут отменены ограничения на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Они подчеркнули, что таким образом Байден сможет надавить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

За день до этого Белый дом внес в проект бюджета США выделение Израилю помощи на $14,3 млрд. На гуманитарные миссии, в том числе в Палестине, было заложено всего $10 млрд.

При этом 10 марта Байден заявил, что Нетаньяху своими действиями приносит Израилю больше вреда, чем пользы, а также настраивает против страны весь мир.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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