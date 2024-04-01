Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Удмуртии
В Удмуртии в результате столкновения легковых автомобилей два человека погибли и еще двое получили травмы. Об этом сообщает 1 апреля ГУ МЧС России по региону.
Смертельная авария произошла на объездной дороге Ижевска около поворота на населенный пункт Бахтияры.
«По предварительным данным, произошло столкновение двух легковых автомобилей. К сожалению, два человека получили травмы, двое погибли. Пожарные ПСЧ-4 МЧС Удмуртии и спасатели поисково-спасательной службы Удмуртии проводили деблокирование пострадавших», — отмечено в Telegram-канале ведомства.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция Удмуртской Республики.
Ранее, 30 марта, сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП на 84-м км Калужского шоссе в Новой Москве. По информации ГИБДД, произошло столкновение двух автомобилей. Водитель и пассажир одного из автомобилей скончались.