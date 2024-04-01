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В Приамурье сотрудник администрации Белогорска осужден на 11 лет за взятку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Белогорский городской суд в Амурской области приговорил бывшего главного специалиста отдела ЖКХ и благоустройства администрации Белогорска к 11 годам лишения свободы за взятку при ремонте городских улиц, общий ущерб составил 3 млн рублей. Об этом 1 апреля сообщили в следственном управлении СК по региону.

Сотрудники следственного отдела и суда установили, что в 2019 году мужчина получил незаконное вознаграждение на сумму более 200 тыс. рублей в виде комплекта мебели. Отмечается, что это было получено обвиняемым за приемку и оплату работ по двум муниципальным контрактам на ремонт уличной сети города Белогорска. Однако оба контракта были выполнены подрядчиком не в полном объеме, в итоге сумма причиненного ущерба составила в обоих случаях по 1,5 млн рублей.

«Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества и незаконного оказания ему услуг имущественного характера, за незаконные действия и незаконное бездействие, общее попустительство по службе, в крупном размере») и двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»)», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, следствие напомнило, что в июле прошлого года мужчину уже признавали виновным в совершении аналогичных преступлений.

Вместе с наказанием по приговору от 2023 года обвиняемого приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, предмет взятки будет конфискован. Также ему запрещено занимать должности в органах управления на семь лет.

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Ранее, 22 марта, сообщалось, что начальник управления городского хозяйства администрации Пскова, заместитель главы администрации областного центра Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки. Дело передано в региональное управление СК РФ.

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