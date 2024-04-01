Собянин рассказал о строительстве транспортной связки МСД с трассой М-4 «Дон»

В Москве новый участок дороги от улицы Кантемировской до павелецкого направления МЖД протянется более чем на 6,8 км и увеличит комфорт автомобилистов. Об этом 1 апреля в своем Telegram–канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уже строим три эстакады в районе примыкания к МСД, а также перекладываем инженерные сети. Все работы планируем завершить в 2026 году», — заявил он.

По его словам, участок дороги улучшит проезд по южному направлению Московского скоростного диаметра (МСД), а также позволит с комфортом выезжать на трассу М–4 «Дон».

Собянин добавил, что на этом участке будут расположены пять эстакад и тоннель на пересечении с Бакинской улицей. В дальнейшем планируется обустройство территории газонами, деревьями и кустарниками.

Ранее, 28 марта, мэр также сообщил, что в районе аэропорта Шереметьево было открыто движение по новому путепроводу, пересекающему МЦД-3, и по недавно построенным съездам, соединяющим Ленинградское шоссе с Международным. Новый путепровод, построенный на замену старому, размерами существенно превосходит прежний, увеличилась его пропускная способность: вместо прежних шести на путепроводе действуют восемь полос движения.