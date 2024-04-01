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Эрдоган: выборы в местные органы власти прошли без эксцессов

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к гражданам заявил, что муниципальные выборы прошли без серьезных инцидентов и в спокойной обстановке. Его слова 1 апреля привел телеканал TRT Haber.

«За исключением некоторых отдельных случаев не было никаких инцидентов, которые могли бы омрачить атмосферу выборов», — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.

Также глава Высшей избирательной комиссии (Центризбиркома) Турции Ахмет Енер заявил, что голосование на муниципальных выборах в Турции прошло спокойно. Как и турецкий лидер, Енер отметил лишь единичные инциденты.

По данным на 7:00 по мск, в результате обработки 99,82% бюллетеней оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш набрал 60,35% голосов, кандидат в мэры от правящей партии Тургут Алтынок получил всего лишь 31,69%.

В Стамбуле побеждает Экрем Имамоглу с 51,09%, в Измире — Джемиль Тугай с 48,90%, в Анталье — Мухиттин Бёчек с 48,64%. Таким образом, Республиканская народная партия лидирует в крупнейших городах страны.

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По итогам региональных выборов Эрдоган отметил, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов. Также он пообещал сделать необходимые политические выводы из проигрыша на региональных выборах. Эрдоган сообщил, что в ближайшие пять лет партия власти и президентская администрация нивелируют допущенные ошибки в ходе предвыборной кампании и постарается восстановить электоральную поддержку.

Ранее, 31 марта, оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш заявил о своей победе на муниципальных выборах в Турции.

Оппозиционная Республиканская народная партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития после подсчета почти 90% голосов, свидетельствуют опубликованные гостелеканалом TRT Haber данные. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.

В Турции 31 марта прошли муниципальные выборы, на которых граждане республики выбирали мэров городов, глав муниципалитетов и других органов местной власти. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 61,4 млн избирателей.

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