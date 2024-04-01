Немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder из-за плохой проходимости не предназначены для боев в Донбассе. Об этом 1 апреля сообщил военнослужащий Центральной группировки войск, который принимал участие в восстановлении первой трофейной немецкой БМП данного типа.

«Проходимость очень плохая, грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается. Она предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам. По грязи она движется очень плохо», — рассказал он «РИА Новости».

Машина весит более 30 т. Внутри БМП могут находиться три члена экипажа и до семи человек десанта. Техника вооружена автоматической пушкой RH 202 20-миллиметрового калибра и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, который установлен на лафете сверху двухместной башни.

Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили, что бойцы группировки войск «Центр» показали журналистам захваченную на авдеевском направлении немецкую БМП Marder. Как указал военнослужащий ремонтного батальона, такая тяжелая БМП является не самым подходящим орудием в местных условиях. Он отметил, что были проведены испытания, которые показали, что у машины очень низкая проходимость по грязи.

До этого, 26 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные провели операцию по эвакуации с линии боевого соприкосновения трофейной БМП Marder. Трофей немецкого производства весит более 30 т.

В этот же день ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Известиям» о преимуществах захвата боевой машины пехоты Marder немецкого производства для российской армии. По его словам, польза немецкой боевой машины будет только в том случае, если это модернизированная версия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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