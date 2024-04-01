Грузовой поезд в Бурятии насмерть сбил человека

На перегоне Новоильинск – Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги в районе села Илька грузовой поезд сбил мужчину, он скончался на месте. Об этом 1 апреля сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Отмечается, что инцидент произошел 31 марта.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Задержек поездов не имеется», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 14 марта, стало известно, что в Алтайском крае в результате наезда грузового поезда погибла женщина, которая, по предварительным данным, переходила пути в состоянии опьянения. Инцидент произошел на 616-м км перегона станций Камень-на-Оби – Тарадоново.