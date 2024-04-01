Вильфанд пообещал москвичам июньскую погоду в ближайшие дни

Жителей Москвы в ближайшие несколько дней ожидает июньская погода, температура воздуха прогнозируется на 10–12 градусов выше нормы. Об этом 1 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москву с 1 апреля будет поступать жаркий африканский воздух, поэтому ночные и дневные температуры в начале недели будут очень высокие, примерно на 10–12 градусов выше нормы», — сказал он ТАСС, отметив, что такая погода характерна для начала июня.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что в ночь на понедельник, 1 апреля, температурный фон будет составлять +6…+8 градусов, а днем — +18…+20 градусов. Ночью во вторник, 2 апреля, минимальная температура составит зафиксируется в районе +7…+11 градусов, а днем она повысится до +21 градуса.

В среду, 3 апреля, ночные температуры будут максимально высокие и достигнут около +8…+13 градусов, однако днем, по словам Вильфанда, начнется изменение циркуляции, понизится давление, будет облачно, пройдет небольшой дождь, температура будет находиться на уровне +10…+15 градусов.

По его словам, теплая погода в первой половине недели прогнозируется в Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Ростовской областях. Температурный фон в этих регионах ожидается на уровне +24 градусов. Кроме того, в Краснодарском крае воздух прогреется до +21…+26 градусов, в Адыгее — до +29 градусов, в Крыму — до +23…+26 градусов. Осадков не ожидается, добавил Вильфанд.

Ранее в это же день сообщалось, что в понедельник, 1 апреля, жителей Москвы ожидает облачная с прояснениями погода, а также возможные кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +18 до +20 градусов. В Московской области днем прогнозируют от +16 до +21 градуса.