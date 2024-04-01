Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко

Капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко умер в возрасте 72 лет. Об этом 1 апреля сообщила журналистка Сусанна Альперина.

«Ушел Слава, Светослав Пелишенко. Сэр Капитан команды «Джентльменов». Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца», — написала Альперина в своем Telegram-канале.

«Всегда восхищалась им и высоко ценила, как и его друзья кавээнщики, физики и не только», — добавила журналистка.

Светослав Пелишенко родился 3 декабря 1952 года. Много лет играл в КВН, один из ведущих игроков и капитан команды КВН ОГУ, также известной как «Клуб джентльменов Одесского государственного университета» и «Одесские джентльмены». Чемпион первого сезона возрожденного КВН 1986/87 годов, а также 1990 года. С 1991 года Пелишенко в Москве, сотрудничал с российским телевидением, руководитель отдела юмористических программ. Он один из авторов программ «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», «Субботний вечер», «Юрмалина», «Песня года».

Фильмография Пелишенко насчитывает несколько работ, включая роль в сериале «Моя прекрасная няня».