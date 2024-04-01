Реклама
Прямой эфир
Мир
Новое правительство Палестины было приведено к присяге
Происшествия
Грузовой поезд в Бурятии насмерть сбил человека
Общество
Минкульт РФ обсудит с силовиками правила проведений массовых мероприятий
Мир
В США заявили о способности России уничтожить F-16 вне Украины
Мир
При ударе Израиля по окрестностям Дамаска пострадали два человека
Армия
Расчет САУ «Малка» ВС РФ уничтожил гаубицы ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ может снизиться в пять раз
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Армия
Российские волонтеры разработали уникальный подавитель дронов
Общество
Шторм с десятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки
Мир
Посол КНР заявил о готовности Китая развивать новые проекты с РФ в энергосекторе
Мир
Хирурги завершили проведение операции премьеру Израиля Нетаньяху
Армия
Российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра
Мир
Действующий мэр Анкары заявил о своей победе на выборах
Мир
В США заявили о причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»
Экономика
Количество заявок заемщиков на потребкредиты упало почти на 10%, на ипотеку — на 30%

Самолет Ан-26 выкатился за пределы ВПП в Петропавловске-Камчатском

0
Фото: Камчатское авиационное предприятие
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Ан-26, вылетавший из Петропавловска-Камчатского в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом 1 апреля сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Сегодня в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) при рулении воздушного судна Ан-26, рейсом Петропавловск-Камчатский – Магадан, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, на рейс зарегистрировано 28 пассажиров. Причины инцидента выясняются», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет оценено соблюдение обязательных требований при содержании взлетно-посадочной полосы и готовность служб аэропорта.

В пресс-службе аэропорта отметили, что рейс будет выполнен резервным бортом в 13:00 по местному времени.

Уход за полосами: за аэропортами в РФ усилили контроль после выкатываний самолетов
Что стало причиной ужесточения надзора над инфраструктурой и перевозчиками

Ранее, 16 марта, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ноглики на Сахалине. По предварительной информации, воздушное судно с двумя членами экипажа на борту выполняло чартерный технический рейс по маршруту Ноглики – Сахалин.

5 февраля источник «Известий» сообщил, что при приземлении в аэропорту Саранска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По словам собеседника, это произошло из-за сильного снегопада. На борту находились 87 пассажиров и члены экипажа, пострадавших нет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024