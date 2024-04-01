Самолет Ан-26 выкатился за пределы ВПП в Петропавловске-Камчатском

Самолет Ан-26, вылетавший из Петропавловска-Камчатского в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом 1 апреля сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Сегодня в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) при рулении воздушного судна Ан-26, рейсом Петропавловск-Камчатский – Магадан, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, на рейс зарегистрировано 28 пассажиров. Причины инцидента выясняются», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет оценено соблюдение обязательных требований при содержании взлетно-посадочной полосы и готовность служб аэропорта.

В пресс-службе аэропорта отметили, что рейс будет выполнен резервным бортом в 13:00 по местному времени.

Ранее, 16 марта, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ноглики на Сахалине. По предварительной информации, воздушное судно с двумя членами экипажа на борту выполняло чартерный технический рейс по маршруту Ноглики – Сахалин.

5 февраля источник «Известий» сообщил, что при приземлении в аэропорту Саранска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По словам собеседника, это произошло из-за сильного снегопада. На борту находились 87 пассажиров и члены экипажа, пострадавших нет.