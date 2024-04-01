Новое правительство Палестины было приведено к присяге

Новое правительство Палестины под руководством Мухаммеда Мустафы принесло присягу и официально приступило к работе. Об этом 31 марта сообщило палестинское агентство WAFA.

Согласно его информации, церемония прошла в Рамалле, административном центре Палестинской национальной администрации (ПНА), в присутствии президента центра Махмуда Аббаса. Он, в свою очередь, отметил, что новое правительство было сформировано из технократов, а его юрисдикция будет распространяться как на Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, так и на сектор Газа.

Кроме того, предоставление гуманитарной помощи жителям палестинского анклава Аббас назвал приоритетной задачей нового кабмина. Также в этот перечень входят и поддержка перемещенных лиц в их стремлении вернуться в районы своего проживания, предоставление жилья, создание инфраструктуры и основных услуг, восстановление образовательного процесса, медицинское обслуживание и другое.

По мнению Аббаса, Организация освобождения Палестины (ООП) — «единственный законный представитель палестинского народа», следовательно, только она может защищать его интересы в политической сфере, включая вопросы заключения перемирия с Израилем.

Глава ПНА также отметил, что они совместно с арабскими странами и другими игроками на международной арене работают над тем, чтобы «остановить агрессию против нашего народа в секторе Газа и добиться полного вывода оккупационных сил из сектора Газа, предотвратить перемещение населения и прекратить все преступные действия и нападения» со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу и в Иерусалиме.

Ранее, 28 марта, сообщалось, что президент ПНА Махмуд Аббас утвердил состав нового правительства. Отмечалось, что Мухаммед Мустафа, который возглавил это новое формирование, представил главе государства программу работы правительства и предлагаемый список кандидатов, которые могут в него войти. Этот список был одобрен.

В свою очередь, 29 марта руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что формирование нового правительства в Палестине было встречено в США с энтузиазмом. В тексте сообщения указано, что «департамент приветствует назначение нового состава администрации» и «с нетерпением ожидает совместной работы с ним».

Мустафа был назначен на пост премьер-министра Палестины ранее, 14 марта. Соответствующий указ был подписан Аббасом. В нем палестинский лидер отметил необходимость для нового правительства «защищать интересы палестинского народа, сохранять и преумножать его достижения». Мустафа с 2022 года является членом исполкома Организации освобождения Палестины.

До этого, 26 февраля, палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе подал прошение об отставке правительства президенту Аббасу. После, 3 марта, Штайе заявил о необходимости принятия нового «плана Маршалла», чтобы помочь сектору Газа полностью восстановиться после конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.