На Украине возбудили дело по факту избиения уклонистов на границе

На Украине возбудили уголовное дело по факту превышения служебных полномочий после жесткого задержания и избиения силовиками уклонистов на границе с Румынией. Об этом 31 марта написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Уточняется, что инцидент произошел 8 марта недалеко от румынской границы. Правоохранительные органы задержали автобус, в котором находились 34 мужчины призывного возраста. Они хотели бежать в Румынию. Утверждается, что уклонистов заставили покинуть автобус, лечь на землю, после чего избили.

«В ответ на мое депутатское обращение по событиям, которые имели место 8 марта на границе с Румынией, где состоялось насильственное задержание граждан Украины, открыто уголовное по факту превышения служебных полномочий», — написал Дмитрук.

Как указал депутат, силовикам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в этот день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что доставленный в территориальный центр комплектования (ТЦК) в Кировоградской области Украины мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 28 марта в городе Светловодск.

26 марта газета Politico писала, что всё меньше украинцев готовы добровольно отправиться на фронт, а Киев не может противостоять нехватке людей в рядах вооруженных сил. Власти страны не могут найти решение данной проблемы на фоне того, что множество украинцев пытаются уклониться от военной службы, добавило издание.

За день до этого жители Закарпатья на Украине перекрыли дороги в районе Мукачево, выступая против массовой мобилизации. Изданием «Страна.ua» отмечалось, что организаторы мероприятия протестуют из-за «террористических, бандитских методов мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц».

В тот же день издание со ссылкой на украинскую таможню сообщало, что в Винницкой области мужчинам призывного возраста запретили въезд в приграничную полосу рядом с Молдавией, куда регулярно пытаются убежать уклонисты.

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Затем депутат Верховной рады Ирина Фриз указала, что новый закон нарушает конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.