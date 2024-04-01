Реклама
Прямой эфир
Мир
Новое правительство Палестины было приведено к присяге
Происшествия
Грузовой поезд в Бурятии насмерть сбил человека
Общество
Минкульт РФ обсудит с силовиками правила проведений массовых мероприятий
Мир
В США заявили о способности России уничтожить F-16 вне Украины
Мир
При ударе Израиля по окрестностям Дамаска пострадали два человека
Армия
Расчет САУ «Малка» ВС РФ уничтожил гаубицы ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ может снизиться в пять раз
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Армия
Российские волонтеры разработали уникальный подавитель дронов
Общество
Шторм с десятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки
Мир
Посол КНР заявил о готовности Китая развивать новые проекты с РФ в энергосекторе
Мир
Хирурги завершили проведение операции премьеру Израиля Нетаньяху
Армия
Российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра
Мир
Действующий мэр Анкары заявил о своей победе на выборах
Мир
В США заявили о причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»
Экономика
Количество заявок заемщиков на потребкредиты упало почти на 10%, на ипотеку — на 30%

На Украине возбудили дело по факту избиения уклонистов на границе

0
Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине возбудили уголовное дело по факту превышения служебных полномочий после жесткого задержания и избиения силовиками уклонистов на границе с Румынией. Об этом 31 марта написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Уточняется, что инцидент произошел 8 марта недалеко от румынской границы. Правоохранительные органы задержали автобус, в котором находились 34 мужчины призывного возраста. Они хотели бежать в Румынию. Утверждается, что уклонистов заставили покинуть автобус, лечь на землю, после чего избили.

«В ответ на мое депутатское обращение по событиям, которые имели место 8 марта на границе с Румынией, где состоялось насильственное задержание граждан Украины, открыто уголовное по факту превышения служебных полномочий», — написал Дмитрук.

Как указал депутат, силовикам грозит до восьми лет лишения свободы.

Дело недобровольное: Украина готовится к тотальной мобилизации
Киевский режим будет призывать юнцов, стариков, женщин и больных, уверены эксперты

Ранее в этот день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что доставленный в территориальный центр комплектования (ТЦК) в Кировоградской области Украины мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 28 марта в городе Светловодск.

26 марта газета Politico писала, что всё меньше украинцев готовы добровольно отправиться на фронт, а Киев не может противостоять нехватке людей в рядах вооруженных сил. Власти страны не могут найти решение данной проблемы на фоне того, что множество украинцев пытаются уклониться от военной службы, добавило издание.

За день до этого жители Закарпатья на Украине перекрыли дороги в районе Мукачево, выступая против массовой мобилизации. Изданием «Страна.ua» отмечалось, что организаторы мероприятия протестуют из-за «террористических, бандитских методов мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц».

В тот же день издание со ссылкой на украинскую таможню сообщало, что в Винницкой области мужчинам призывного возраста запретили въезд в приграничную полосу рядом с Молдавией, куда регулярно пытаются убежать уклонисты.

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Затем депутат Верховной рады Ирина Фриз указала, что новый закон нарушает конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024