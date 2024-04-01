Расчет САУ «Малка» ВС РФ уничтожил гаубицы ВСУ на южнодонецком направлении

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» 203-миллиметрового калибра нанес огневое поражение по укреплениям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Минобороны России 1 апреля показало кадры работы российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

В военном ведомстве отметили, что артиллерийские корректировщики при помощи разведывательного беспилотника зафиксировали уничтожение 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Paladin американского производства.

«Орудие в принципе, несмотря на то что оно, скажем так, давних годов выпуска, давнего проектирования, свою задачу выполняет. То есть поставленные задачи оно выполняет. Редко работаем непосредственно по живой силе противника. В основном работаем по укрепрайонам», — сказал командир расчета орудия «Малка» с позывным Боцман.

На подготовку орудия к стрельбе уходит всего несколько минут. Расчету нужно скинуть маскировочные сети, завести двигатель, поднять 7-метровый ствол, навестись и зарядить снаряд. В ожидании координат цели артиллеристы могут провести от нескольких часов до нескольких дней.

Приоритетом для САУ 2С7М «Малка» являются хорошо укрепленные районы и пункты управления, тяжелобронированная техника и другие важные цели. Установка способна уничтожить укрепленный объект, который не пробьет обычная гаубица.

После уничтожения назначенных целей расчет орудия, не теряя ни минуты, меняет огневую позицию. Данное орудие является желанной целью для врага. За ним ведут постоянную охоту не только артиллеристы украинских националистических подразделений, но и операторы ударных дронов ВСУ.

«По своим ребятам могу сказать одно: ребята стараются, работают четко, без каких-либо претензий. Во всяком случае у меня к ним за полтора года претензий нет. Работаем организованно, слаженно. Хочу особо отметить наводчика орудия. Позывной Стяга. И остальной расчет — всегда стараются ребята работать», — подчеркнул командир расчета орудия «Малка» с позывным Боцман.

Накануне, 31 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские силы заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и нанесли поражение боевикам ВСУ. Противнику нанесены удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два склада с артиллерийскими боеприпасами и другое.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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