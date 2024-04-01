Реклама
Прямой эфир
Мир
Новое правительство Палестины было приведено к присяге
Происшествия
Грузовой поезд в Бурятии насмерть сбил человека
Общество
Минкульт РФ обсудит с силовиками правила проведений массовых мероприятий
Мир
В США заявили о способности России уничтожить F-16 вне Украины
Мир
При ударе Израиля по окрестностям Дамаска пострадали два человека
Армия
Расчет САУ «Малка» ВС РФ уничтожил гаубицы ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ может снизиться в пять раз
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Армия
Российские волонтеры разработали уникальный подавитель дронов
Общество
Шторм с десятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки
Мир
Посол КНР заявил о готовности Китая развивать новые проекты с РФ в энергосекторе
Мир
Хирурги завершили проведение операции премьеру Израиля Нетаньяху
Армия
Российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра
Мир
Действующий мэр Анкары заявил о своей победе на выборах
Мир
В США заявили о причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»
Экономика
Количество заявок заемщиков на потребкредиты упало почти на 10%, на ипотеку — на 30%
Сюжет:

Расчет САУ «Малка» ВС РФ уничтожил гаубицы ВСУ на южнодонецком направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» 203-миллиметрового калибра нанес огневое поражение по укреплениям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Минобороны России 1 апреля показало кадры работы российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

В военном ведомстве отметили, что артиллерийские корректировщики при помощи разведывательного беспилотника зафиксировали уничтожение 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Paladin американского производства.

«Орудие в принципе, несмотря на то что оно, скажем так, давних годов выпуска, давнего проектирования, свою задачу выполняет. То есть поставленные задачи оно выполняет. Редко работаем непосредственно по живой силе противника. В основном работаем по укрепрайонам», — сказал командир расчета орудия «Малка» с позывным Боцман.

На подготовку орудия к стрельбе уходит всего несколько минут. Расчету нужно скинуть маскировочные сети, завести двигатель, поднять 7-метровый ствол, навестись и зарядить снаряд. В ожидании координат цели артиллеристы могут провести от нескольких часов до нескольких дней.

Приоритетом для САУ 2С7М «Малка» являются хорошо укрепленные районы и пункты управления, тяжелобронированная техника и другие важные цели. Установка способна уничтожить укрепленный объект, который не пробьет обычная гаубица.

После уничтожения назначенных целей расчет орудия, не теряя ни минуты, меняет огневую позицию. Данное орудие является желанной целью для врага. За ним ведут постоянную охоту не только артиллеристы украинских националистических подразделений, но и операторы ударных дронов ВСУ.

«По своим ребятам могу сказать одно: ребята стараются, работают четко, без каких-либо претензий. Во всяком случае у меня к ним за полтора года претензий нет. Работаем организованно, слаженно. Хочу особо отметить наводчика орудия. Позывной Стяга. И остальной расчет — всегда стараются ребята работать», — подчеркнул командир расчета орудия «Малка» с позывным Боцман.

«Новая цель появляется у нас каждый час»
Как РСЗО «Ураган» поддерживают наступающие российские войска своим огнем

Накануне, 31 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские силы заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и нанесли поражение боевикам ВСУ. Противнику нанесены удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два склада с артиллерийскими боеприпасами и другое.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024