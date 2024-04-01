Глава ГУР Украины назвал проблемой строительство ж/д в новых регионах РФ

Строительство РФ железной дороги, которая соединит Донецкую Народную Республику (ДНР), Запорожскую и Херсонскую области с Ростовом-на-Дону и Крымом, является проблемой для киевского режима. Такое заявление 31 марта сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в эфире телеканала «Мы — Украина».

«Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему», — сказал он.

Тогда же Буданов заявил, что у него получится справиться с этой новой железной дорогой, поскольку, как он утверждает, у подвластного ему ведомства уже имеется соответствующий опыт.

Ранее, 19 марта, первый заместитель руководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых сообщил, что железная дорога, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы России, полноценно заработает до конца 2024 года.

18 марта президент России Владимир Путин заявил, что ему доложили о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Он сообщил, что вскоре железнодорожные составы пройдут прямо в Севастополь, а новая железная дорога в Крым через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту.

До этого, 15 марта, Путин заявил, что железные дороги России надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия страны. Глава государства отметил, что пассажиропоток в Крым уверенно растет, также налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами России.