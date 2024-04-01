Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России в настоящее время штурмуют мощные укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности меловой завод в Белогоровке на северском участке фронта, который является стратегически важной высотой. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как российские военные выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

На северском направлении российские военные всё больше приближаются к прорыву линии фронта, следовательно, к полному освобождению территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

Военнослужащий из Республики Алтай был перенаправлен в тыл из-за ранения в руку, ему всего 21 год. Другой военный чудом выжил при попадании из снайперской винтовки.

«Ему попал снайпер. Вот что его спасло: вот телефон, который принял на себя пулю. Вот ему пробило куртку, и телефон остановил пулю», — отметили товарищи раненого.

На данный момент российские подразделения осуществляют штурм мелового завода, который является одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ на северском направлении.

«Отсюда уже хорошо видны очертания того самого мелового завода. Видим: всё в дыму, всё горит со всех сторон. На фоне слышны выходы, прилеты, работают все виды артиллерии. Идут активные боевые действия сейчас», — рассказал корреспондент.

Наступательные действия ведут бойцы отрядов спецназначения «Ахмат». Корреспондент отметил, что парни, которые находятся на передовой, постоянно получают новое вооружение. Кроме того, есть практика и самостоятельной сборки новых видов вооружения.

«Это обычная труба, сделана под 82-ю мину. Всё тут выверено: угол возвышения, есть прицельная планка, которая поворачивается, выше-ниже делаешь. Эффективный огонь до 500 м», — рассказал заместитель командира отряда по вооружению спецназа «Ахмат» с позывным Пожарный.

Все образцы нового вооружения замкомандира Пожарный тестирует сам.



«При штурме позиций, оказалось, нашли неуправляемые снаряды авиационные, которые для нас сегодня не новы, но у нас нет сегодня авиации личной. Пришлось изобрести еще одну наземную установку для запуска», — говорит боец с позывным Пожарный.

Инициатива в Белогоровке на стороне российских подразделений. Спецназ «Ахмат» и бойцы 2-го армейского корпуса ЛНР ежедневно отвоевывают у ВСУ каждый метр, однако украиснкие боевики до сих пор пытаются сопротивляться.

«Это политический вариант. Всё же держат потому, что это один из последних населенных пунктов Луганской Народной Республики», — рассказал замкомандира отряда спецназа «Ахмат» с позывным Орел.

Потеря Белогоровки в ЛНР для ВСУ обернется очередным крупным тактическим поражением, а российские войска, освободив населенный пункт, смогут прорвать фронт на северском направлении и начать оперативное окружение города. Когда оборона ВСУ начнет рушиться, у российской армии появится очень важный плацдарм, который позволит наращивать наступление и быстрее освободить всю территорию Донбасса.

Ранее, 27 марта, корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как российские военнослужащие начали активно штурмовать меловой завод в Белогоровке на северском участке фронта. На кадрах можно увидеть из лесопосадки участок мелового завода, который перешел под контроль российских войск. Отмечалось, что у ВСУ уже тогда практически не осталось укрытий на меловом заводе в Белогоровке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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