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Раскрыто число россиян со счетами за рубежом

ФНС: зарубежные счета есть у 539 тыс. российских резидентов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о более чем 500 тыс. российских резидентов с 1,8 млн зарубежных счетов. Об этом 1 апреля сообщает РБК со ссылкой на презентацию ведомства «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год.

В материале РБК говорится, что по состоянию на 31 декабря 2023 года, служба обнаружила 539 тыс. налоговых резидентов России, имеющих финансовые счета за границей. В течение 2023 года, в рамках обмена налоговой информацией, ФНС получила сведения о 1,825 млн иностранных счетов российских налоговых резидентов.

Отмечается, что информация о владельцах зарубежных счетов поступает в службу в рамках ежегодного автоматического обмена данными с другими государствами. Однако, согласно сообщению ведомства, за последние два года процесс обмена информацией стал более трудоемким.

В РБК уточнили, что число зарубежных счетов российских налоговых резидентов выросло на 164%.На начало 2024 года граждане РФ держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн рублей, следует из статистики ЦБ. Регулятор видит уход денег за рубеж, но не отслеживает, куда они потом направляются.

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Ранее, 29 марта, Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода — до 30 сентября. Физлица — нерезиденты, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы. При этом сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств.

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