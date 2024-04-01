Раскрыто число россиян со счетами за рубежом

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о более чем 500 тыс. российских резидентов с 1,8 млн зарубежных счетов. Об этом 1 апреля сообщает РБК со ссылкой на презентацию ведомства «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год.

В материале РБК говорится, что по состоянию на 31 декабря 2023 года, служба обнаружила 539 тыс. налоговых резидентов России, имеющих финансовые счета за границей. В течение 2023 года, в рамках обмена налоговой информацией, ФНС получила сведения о 1,825 млн иностранных счетов российских налоговых резидентов.

Отмечается, что информация о владельцах зарубежных счетов поступает в службу в рамках ежегодного автоматического обмена данными с другими государствами. Однако, согласно сообщению ведомства, за последние два года процесс обмена информацией стал более трудоемким.

В РБК уточнили, что число зарубежных счетов российских налоговых резидентов выросло на 164%.На начало 2024 года граждане РФ держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн рублей, следует из статистики ЦБ. Регулятор видит уход денег за рубеж, но не отслеживает, куда они потом направляются.

Ранее, 29 марта, Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода — до 30 сентября. Физлица — нерезиденты, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы. При этом сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств.