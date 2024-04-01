ВКС РФ уничтожили скопление живой силы и бронетехнику ВСУ в районе Работино

Ударная вертолетная группа Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила скопление живой силы и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Работино в Запорожской области. Об этом 1 апреля сообщает Минобороны РФ.

«Вертолетами Ка-52 и Ми-28 был нанесен удар, в результате которого украинские боевики понесли потери в количестве не менее 35 человек, а также трех единиц бронетехники», — говорится в сообщении.

По словам командира Ка-52 Ильи, был произведен вылет на запорожское направление в целях поддержки российских сухопутных войск. Военный указал, что ВКС РФ выполнили групповой авиационный удар по живой силе противника. По докладам передового авиационного наводчика, все ракеты попали точно в цель. Он сообщил, что цель была поражена.

«Удар по целям производился неуправляемыми авиационными ракетами с максимально близкого расстояния. Подходим мы достаточно близко, но благо работают наши товарищи армейцы, которые выполняют полеты на вертолетах Ми-8 МТПР, создают помехи. Враг нас не видит. Поэтому мы скрытно выполняем свою работу. Самое главное — это выполнить ее качественно и безопасно», — рассказал командир Ка-52.

Он добавил, что звук винтов российских вертолетов наводит ужас и страх на пехоту ВСУ и заставляет их спасаться бегством с самого начала СВО.

«Техника современная, многое позволяет, многое прощает, чувствуешь себя в ней абсолютно уверенно, безопасно. Также во многом благодаря бортовому комплексу обороны, который себя неоднократно уже проявил, очень даже хорошо спасает, отводит, всё безопасно», — отметил военный.

Накануне, 31 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские силы заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и нанесли поражение боевикам ВСУ. Противнику нанесены удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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