Реклама
Прямой эфир
Мир
Новое правительство Палестины было приведено к присяге
Происшествия
Грузовой поезд в Бурятии насмерть сбил человека
Общество
Минкульт РФ обсудит с силовиками правила проведений массовых мероприятий
Мир
В США заявили о способности России уничтожить F-16 вне Украины
Мир
При ударе Израиля по окрестностям Дамаска пострадали два человека
Армия
Расчет САУ «Малка» ВС РФ уничтожил гаубицы ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ может снизиться в пять раз
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Армия
Российские волонтеры разработали уникальный подавитель дронов
Общество
Шторм с десятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки
Мир
Посол КНР заявил о готовности Китая развивать новые проекты с РФ в энергосекторе
Мир
Хирурги завершили проведение операции премьеру Израиля Нетаньяху
Армия
Российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра
Мир
Действующий мэр Анкары заявил о своей победе на выборах
Мир
В США заявили о причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»
Экономика
Количество заявок заемщиков на потребкредиты упало почти на 10%, на ипотеку — на 30%

Экипажи вертолетов уничтожили скопление живой силы ВСУ севернее Работино

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024