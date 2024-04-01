Угрожавшего Хабибу и полицейскому мужчину задержали в Дагестане

Задержан житель Дагестана, который записал видео с угрозами бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову, руководителю отдела полиции и бизнесмену. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба МВД республики в своем Telegram-канале.

«Мужчина в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской. — Ред.) под псевдонимом выложил видеообращение с угрозами расправы в адрес руководителя одного из отделов полиции, бизнесмена и одного из именитых спортсменов республики», — указали в ведомстве.

По данным «РИА Новости», в видео речь шла именно о Нурмагомедове. Задержанный обещал расправиться с ним и целым списком других людей. Причина ненависти к ним не уточняется.

Ранее, 1 февраля, стало известно, что в Дагестане во время перестрелки умер спортсмен Магомедрасул Мутаев, который был учеником Абдулманапа Нурмагомедова, заслуженного тренера РФ, мастера спорта СССР по вольной борьбе.