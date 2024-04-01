Посол Китая в РФ назвал решение конфликта на Корейском полуострове

Китай контактирует с заинтересованными сторонами корейского конфликта, включая Пхеньян, об этом заявил в интервью «Известиям» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Пекин уже предложил способ разрешения кризиса.

«Китай всё это время контактировал по различным каналам с заинтересованными сторонами, включая КНДР, призывая их проявлять спокойствие и сдержанность, вести диалог и избегать действий, которые могли бы привести к эскалации. Обе стороны должны поэтапно и одновременно разрешать обоснованное беспокойство друг друга по поводу безопасности, продвигая при этом процесс денуклеаризации и создавая мирный механизм на полуострове. Как близкий сосед Корейского полуострова и ответственная держава, Китай будет и впредь играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования проблемы», — сказал дипломат.

Чжан Ханьхуэй также отметил, что проведение отдельными странами раздражающих военных учений вокруг полуострова, давление и конфронтация только усилят противоречия между Северной и Южной Кореями.

С конца 2023 года в отношениях между двумя странами значительно возросла напряженность. Ким Чен Ын объявил соседа «главным врагом» и отказался от идеи объединения двух стран. На этом фоне Сеул продолжает усиливать военное сотрудничество с США, в том числе проводя масштабные учения.

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«Все стороны согласны, что мир будет достигнут через переговоры»