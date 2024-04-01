Посол Китая в РФ заявил о возможности возобновления диалога с Тайванем
Продолжение обменов на официальном уровне между материковым Китаем и Тайванем возможно после признания Тайбэем принципа «одного Китая», об этом заявил в интервью «Известиям» посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
«Если администрация Тайваня действительно настроена улучшить отношения, она должна признать Консенсус 1992 года, согласиться с тем, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю, и вернуться к общей политической основе. Только таким образом можно будет продолжить институционализированные обмены между двумя сторонами пролива. Позиция материковой стороны по продвижению диалога и сохранению мирного развития отношений на основе Консенсуса 1992 года неизменна», — сказал глава китайской дипмиссии в РФ.
Россия в тайваньском вопросе всегда твердо придерживается принципа «одного Китая», что высоко ценит китайская сторона, добавил посол Чжан Ханьхуэй.
В 2016 году канал связи между канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР и управлением Тайваня по материковым делам был прерван из-за позиции Тайбэя. Администрация отказалась признавать Консенсус 1992 года, по которому обе стороны Тайваньского пролива считаются частью единого Китая.
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