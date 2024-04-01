Посол КНР заявил о готовности Китая развивать новые проекты с РФ в энергосекторе

Китай готов развивать новые проекты с Россией в области энергетики, об этом заявил в интервью «Известиям» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Торговля сырой нефтью между двумя странами продолжает стабильно развиваться. Несмотря на изменения во внешней среде, Китай и Россия всегда слаженно продвигали крупные проекты в рамках сотрудничества. Китайский энергетический рынок имеет огромный потенциал, и мы готовы дальше расширять сотрудничество с Россией, в том числе в энергосекторе, разрабатывать новые проекты и выстраивать более долгосрочную и стабильную модель сотрудничества», — сказал посол.

Роль энергоносителей как стабилизирующего фактора в двусторонней торговле становится еще более очевидной, добавил дипломат.

В начале 2023 года Россия сменила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай. За год КНР импортировала из РФ 107 млн т сырой нефти — на 24% больше, чем в 2022 году, — что составило около 1/5 от общего объема импорта сырой нефти в Китае за год. Объем и цена импорта российский сырой нефти в январе-феврале 2024 года уже увеличились.

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