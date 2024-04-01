ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

В сирийской провинции Хомс в Сирии Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили место базирования боевиков, об этом 31 марта сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.

«31 марта ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-эль-Мраах в провинции Хомс», — сказал он.

Попов также сообщил о шести случаях нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными полетами беспилотников, со стороны «международной антитеррористической коалиции» во главе с США. Также пять нарушений двумя истребителями F-15, парой истребителей Rafale и один разведывательным самолетом B-350 зафиксировано в районе Эт-Танф.

Ранее, 30 марта, В ЦПВС сообщили о росте разведывательно-диверсионной активности боевиков в Сирии. Уточняется, что 29 марта во время отражения атаки боевиков подразделениями Вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра было уничтожено не менее четырех террористов.

9 марта в ЦПВС указали, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по месту базирования террористов в провинции Хомс. Отмечается, что в результате снайперского огня со стороны террористов из района Бариша по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий.

До этого, 28 марта, сообщалось, что было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.