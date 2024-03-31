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ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс
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Замгенсека ООН призвал к прекращению попыток вытеснить БАПОР из Газы
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The Guardian узнала о намерении Израиля расформировать БАПОР
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В Видном дольщики рассказали о задержке выдачи квартир почти на полгода
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Итальянский теннисист Синнер выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами
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Дольщики не могут получить квартиры в ЖК в Видном

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