Продажи российских компьютеров в РФ выросли вдвое

В России вдвое выросли продажи отечественных компьютеров. Доля товаров на рынке увеличилась до 20%, сообщает телеканал «Известия». Среди российских брендов часто приобретают iRu, Irbis, Echips, Osio. В отличие от зарубежных аналогов, отечественные компьютеры более доступны по цене. Эксперты отмечают, что рост спроса может быть обусловлен в том числе заменой устаревших моделей. Новые программы требуют более мощных и современных компьютеров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.