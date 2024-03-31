Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле»

Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле»

2024-03-31T18:17:43+03:00

2024-03-31T18:17:43+03:00

2024-03-31T18:17:43+03:00

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