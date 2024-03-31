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На Украине сообщили о взрывах в Харькове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Взрывы раздаются в Харькове, на Украине, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил 31 марта украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале

«В Харькове слышен звук взрыва», — сказано в сообщении.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил в своем Telegram-канале взрывы в городе, отметив, что «в Харькове громко».

Позднее «Общественное» сообщило еще об одном взрыве.

В Министерстве обороны России информацию не комментировали.

В нескольких регионах Украины, в том числе в Харьковской области, была объявлена воздушная тревога.

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Накануне, 30 марта, украинские СМИ сообщали, что в Харьковской области раздавались взрывы. Терехов проинформировал, что взрывы прозвучали и в Шевченковском районе Харькова.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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