На Украине сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы раздаются в Харькове, на Украине, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил 31 марта украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале

«В Харькове слышен звук взрыва», — сказано в сообщении.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил в своем Telegram-канале взрывы в городе, отметив, что «в Харькове громко».

Позднее «Общественное» сообщило еще об одном взрыве.

В Министерстве обороны России информацию не комментировали.

В нескольких регионах Украины, в том числе в Харьковской области, была объявлена воздушная тревога.

Накануне, 30 марта, украинские СМИ сообщали, что в Харьковской области раздавались взрывы. Терехов проинформировал, что взрывы прозвучали и в Шевченковском районе Харькова.

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