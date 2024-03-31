Принц Гарри озаботился отсутствием семейных праздников у его детей

Принц Гарри удручен тем, что его дети Арчи и Лилибет не празднуют Пасху в кругу королевской семьи. Об этом 31 марта написала газета The Mirror.

Герцоги Сассекские, которые на сегодняшний день живут в Калифорнии, не отмечают с королевской семьей традиционные праздники, в том числе Рождество и Пасху. По мнению королевского эксперта, биографа Тома Куинна, принц Гарри «остро» реагирует на то, что его дети не присутствуют на семейных мероприятиях.

Куинн отмечает, что по традиции королевская семья встречается в пасхальное воскресенье в Виндзоре на службе в часовне Святого Георгия. После службы следует короткая прогулка и традиционный обед, главным блюдом которого выступает жареный ягненок.

«Гарри всегда нравилась эта традиция, потому что ему удавалось на короткое время встретиться с обожающей публикой», — отметил биограф.

Куинн подчеркнул, что принца особенно расстроит тот факт, что его дети пропустят охоту за пасхальными яйцами, запланированную после семейного обеда.

О разладе в королевской семье стало известно в конце 2019 года. Тогда сообщалось, что королева Елизавета II убрала фото Гарри и его жены Меган Маркл со стола в своем кабинете. Это связывали с выпуском документального фильма ITV, в котором супруги рассказали о трудностях жизни под пристальным вниманием общественности. В частности, жена принца пожаловалась, что в британских СМИ выходило о ней множество негативных материалов.

В январе 2020 года принц Гарри и его супруга заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование ныне покойной королевы Елизаветы II.