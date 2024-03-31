Склад загорелся в Ростове-на-Дону на площади 560 кв. м
В Ростове-на-Дону в Левенцовском микрорайоне горит двухэтажный склад. Площадь возгорания составляет 560 кв. м, сообщило 31 марта управление МЧС по Ростовской области в Telegram-канале.
Горит здание по улице Доватора, 156/3. На кадрах видны черные клубы дыма. Огонь охватил кровлю и перекинулся на крышу соседнего помещения.
Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 800 кв. м. К тушению пожара привлечены 50 специалистов и 16 единиц техники.
Ранее в этот день в деревне Брехово Московской области загорелся рыбный цех на площади 900 кв. м. Самостоятельно эвакуировались три человека. Позднее МЧС РФ сообщило, что спасатели полностью ликвидировали пожар.