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Пушков напомнил Макрону о судьбе армии Наполеона в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно напомнить, что падение французского императора Наполеона началось после того, как его армия вторглась в Россию, написал 31 марта в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Эммануэль Макрон вообще в курсе? Или для него история началась с приходом в Елисейский дворец? Надо ему напомнить: падение Наполеона началось с вступления его армии численностью в 530–550 тыс. человек в пределы России в 1812 году», — указал он.

Пушков отметил, что почти вся армия Наполеона была уничтожена. При этом название реки Березина, на берегах которой она понесла потери, стало во французском языке олицетворением полной катастрофы.

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Ранее, 29 марта, глава крымского парламента Владимир Константинов указал, что Макрону следует вспомнить о судьбе тысяч французских солдат и офицеров, которые навсегда остались на кладбище в Севастополе.

До этого, 26 марта, бывший начальник главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш призвал Макрона подумать о реакции РФ в случае отправки войск. По его мнению, вмешательство в конфликт рискованно и не предусматривает возможных последствий.

26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Позднее, в середине марта, Макрон заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах Москвы нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

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