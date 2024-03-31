Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно напомнить, что падение французского императора Наполеона началось после того, как его армия вторглась в Россию, написал 31 марта в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Эммануэль Макрон вообще в курсе? Или для него история началась с приходом в Елисейский дворец? Надо ему напомнить: падение Наполеона началось с вступления его армии численностью в 530–550 тыс. человек в пределы России в 1812 году», — указал он.

Пушков отметил, что почти вся армия Наполеона была уничтожена. При этом название реки Березина, на берегах которой она понесла потери, стало во французском языке олицетворением полной катастрофы.

Ранее, 29 марта, глава крымского парламента Владимир Константинов указал, что Макрону следует вспомнить о судьбе тысяч французских солдат и офицеров, которые навсегда остались на кладбище в Севастополе.

До этого, 26 марта, бывший начальник главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш призвал Макрона подумать о реакции РФ в случае отправки войск. По его мнению, вмешательство в конфликт рискованно и не предусматривает возможных последствий.

26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Позднее, в середине марта, Макрон заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах Москвы нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.