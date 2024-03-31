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Глава ГУР Буданов рассказал о выгоде Киева от действий террористов РДК

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил 31 марта, что действия членов ячейки Русского добровольческого корпуса (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ) выгодны Киеву.

«На сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

По его словам, подразделения могут действовать лишь в приграничных зонах, они не смогут дойти с оружием до Москвы. При этом он указал на то, что Россия укрепляет свои границы.

«Враг как был сильным, таким и остался», — добавил Буданов.

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Ранее, 25 марта, посол России в США Анатолий Антонов указал на то, что режим в Киеве стал террористическим. Подобное мнение выразила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Украина руками западных режимов превратилась в центр распространения терроризма в Европе, говоря о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

До этого, 31 декабря 2023 года, политолог Владимир Олейник в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что Украина обречена на проигрыш из-за террористических властей. Он счел, что украинский президент Владимир Зеленский вне себя от злости и готов на любые преступления, лишь бы только Вашингтон и Брюссель дали ему на это денег.

Кроме того, в середине декабря прошлого года депутат Европарламента от Франции Тиерри Мариани также назвал Украину террористическим государством.

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