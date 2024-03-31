Экс-премьер Украины заявил о страхе населения страны перед людьми в военной форме

На Украине люди в военной форме вызывают страх у гражданских, притом что ранее их уважали. Об этом заявил 31 марта бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Еще некоторое время назад украинцы относились к людям в военной форме с огромным уважением и воспринимали их исключительно как защитников. Теперь же тенденция кардинально меняется. ВСУшники всё больше вызывают страх», — цитирует его сообщение «РИА Новости».

По словам Азарова, военнослужащие непредсказуемы и непонятно, чего можно от них ждать. Одной из причин Азаров назвал посттравматическое расстройство военных и их разных зависимостей: игровой, алкогольной или наркотической.

На фоне продвижения российских сил украинские военные деморализованы и зачастую отказываются участвовать в боевых действиях. Так, накануне, 30 марта, сообщалось, что в течение недели в ходе спецоперации в плен российским войскам сдались 18 украинских военных.

Ранее, 19 марта, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил о сдавшихся в плен под Марьинкой украинских солдатах.

Ранее в марте сообщалось, что в Великобритании нашли мертвым наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Гарри Грега. После возвращения с Украины мужчина страдал от посттравматического стрессового расстройства, и у семьи не получалось «оказать ему необходимую помощь».