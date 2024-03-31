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Азаров указал на потерю Зеленским легитимности из-за отмены выборов на Украине

Азаров: из-за отмены выборов на Украине Зеленский совсем скоро станет «никем»
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Фото: AP/ Wolfgang Rattay
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Президент Украины Владимир Зеленский из-за отмены выборов главы государства скоро «станет никем», поскольку Конституция не подразумевает продления сроков его полномочий. Об этом 31 марта сообщил экс-премьер страны Николай Азаров.

«Если бы Украина была демократической страной, сегодня в ней состоялись бы выборы президента. Но Украина при Зеленском перестала таковой быть», — написал Азаров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Конституция республики не предусматривает продления сроков полномочий главы государства. Таким образом, Зеленский «совсем скоро станет никем».

По мнению Азарова, причиной отмены выборов президента Украины стали не военные действия, а страх Зеленского проиграть эти выборы.

«Такая ситуация — логичный результат всяческого вытравливания в течение последних 10 лет из политического поля Украины всех, у кого есть хоть какое-то понимание того, какой должна быть Украина», — добавил экс-премьер.

Выборы главы государства на Украине должны были состояться 31 марта, однако в ноябре 2023 года Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение голосования будет не ко времени.

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Ранее в этот день депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на фоне отмены выборов президента в стране назвала действующую власть неэффективной и непрофессиональной. По мнению Геращенко, парламент нуждается в переформатировании монобольшинства, которого давно не существует.

22 марта постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискуссия вокруг президентских выборов на Украине напоминает очередную инсценировку и отражает желание президента Зеленского максимально держаться за власть.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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