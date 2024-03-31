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Депутат Рады назвала нынешнюю власть Украины неэффективной и непрофессиональной

Депутат Геращенко назвала власть на Украине неэффективной и непрофессиональной
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Hennadii Minchenko
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Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на фоне отмены выборов президента в стране назвала нынешнюю украинскую власть неэффективной и непрофессиональной. Об этом она написала 31 марта в своем Telegram-канале.

«Сейчас выборы действительно невозможны. И мы все должны сосредоточиться на поддержке ВСУ. <...> Но в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна, это тоже очевидно. Для выживания страны нужно настоящее, а не фасадное, ритуальное, бумажное единство», — отметила она.

Как считает Геращенко, парламент Украины нуждается в переформатировании монобольшинства, которого давно не существует. Массовые кадровые перестановки в офисе Зеленского она назвала неинтересными и отказалась их комментировать.

«Не может офис [президента Украины Владимира] Зеленского руководить страной, как бы это кому-то ни хотелось. Поэтому возвращение парламенту и правительству субъектности — это тоже о выживании страны», — сказала депутат.

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Ранее, 22 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.

До этого, в феврале, находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая, после чего их нельзя будет продлить. Он подчеркнул, что любая не предусмотренная законом пролонгация называется словом «узурпация».

Изначально выборы на Украине были назначены на 31 марта. При этом в ноябре 2023 года Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов будет не ко времени, а лишь приведет к разобщению в стране.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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