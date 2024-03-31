Украинский пленный Анатолий Прокудин с позывным Акула был мобилизован в Вооруженные силы Украины (ВСУ) после лечения в психиатрической больнице строгого режима, его признали годным. Об этом военнослужащий 31 марта рассказал «РИА Новости».

Мужчина пояснил, что находился в тюрьме по тяжелым статьям, в частности за хищение оружия при разбойном нападении, а также за дезертирство.

Еще в середине 1990-х Прокудин пояснил, что дезертировал с оружием из украинской армии, за что получил 12 лет, впоследствии из тюрьмы попал в психиатрическую больницу строгого режима.

«Я попал в психиатрическую больницу строгого режима. Меня там год лечили… Сказали, что в тюрьме заболел психическим расстройством», — сказал пленный.

После начала мобилизации на Украине он пошел в военкомат, чтобы взять «белый билет», подтверждающий негодность к службе. Его проверили окулист и кардиолог, признав годным.

«И у психиатра я также оказался, у той же самой бабушки я оказался, на второй раз годен», — продолжил он.

Прокудин отметил, что не хотел воевать, но был мобилизован и насильно отправлен в Авдеевку, уточняет «Газета.Ru».

По словам пленного, он рассказал замполиту о статьях, по которым был судим. В том числе во Львове, где служил Прокудин, он напал на часовых, забрал у них два автомата и пошел на разборки.

«Ну в общем я ему рассказал, он посмотрел на меня: «О, такие нам подходят!» — заключил пленный.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в течение недели в ходе проведения специальной военной операции в плен российским войскам сдались 18 украинских военных.

Ранее, 19 марта, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил о сдавшихся в плен под Марьинкой украинских солдатах. По его словам, группу солдат заметили с помощью средств воздушной разведки.

До этого, 10 марта, украинский пленный Александр Гуприн рассказал, как его рота потеряла почти 90% солдат. С его слов, с сентября 2023 года из 106 человек осталось 14 бойцов. Из состава батальона осталась примерно треть.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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