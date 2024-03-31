Умерла бывший тренер Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская умерла на 75-м году жизни. Об этом 31 марта сообщил ее сын Денис Самохин.

«Вчера поздно вечером от нас ушла заслуженный тренер России Дубинская Наталья Петровна. Вчера ушла моя мама», — написал он в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Самохина добавил, что Дубинская четыре года боролась с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), который забрал у нее «силу, энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать».

Дубинская тренировала Илью Авербуха и Ирину Лобачеву, Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, Камилу Валиеву, Николая Морозова, Даниила Глейхенгауза, Екатерину Куракову, Александра и Владимира Успенских, Александра Шубина, Даниила Самсонова, Анастасию Метелкину и многих других.