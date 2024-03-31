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Спасение раненых после стрельбы в «Крокусе» попало на камеру видеорегистратора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кадры, снятые видеорегистратором одного из автомобиля в первые минуты стрельбы в подмосковном «Крокус Сити Холле», 31 марта поступили в распоряжение «Известий».

Как следует из видеозаписи, автомобиль отъезжал с парковки, когда из здания стали выбегать десятки людей. На дороге лежала пострадавшая женщина, ее окружали люди.

Оценив ситуацию, водитель тут же остановился, чтобы ее забрать. При этом видно, что из здания концертного зала продолжали выбегать десятки людей.

Мужчина довез пассажирку до больницы, где передал врачам. Позже выяснилось, что супруг, которого она потеряла в толпе, погиб.

«Не знаю, сколько понадобится сил, чтобы это пережить…»
На девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле» отслужили панихиду по жертвам трагедии

Накануне, 30 марта, выжившая в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Наталья Скисова на концерте памяти поблагодарила людей, спасших ей жизнь. Билеты на концерт «Пикника» женщина получила в подарок. Спаслась она благодаря охраннику Алексею Асанушкину.

На девятый день трагедии, вечером в субботу, 30 марта, проходил концерт в память о погибших при теракте. Он начался с минуты молчания, после чего начал выступление симфонический оркестр во главе с российским дирижером Валерием Гергиевым.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. По последним данным, погибли 144 человека.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.

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