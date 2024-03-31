НАК показал кадры с места проведения контртеррористической операции в Дагестане

Информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК) показал 31 марта кадры с места проведения контртеррористической операции в Дагестане.

На кадрах видно, что дверь в квартиру, где укрывались боевики, выломали. Также в квартире было найдено оружие.

«В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержано трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. При осмотре мест задержаний преступников обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению взрывное устройство», — отметили в НАКе.

Проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается.

Ранее в этот день в региональном управлении ФСБ сообщили «Известиям», что в 05:35 в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе операции спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах указанных городов.

Правоохранительные органы задержали трех преступников, планировавших террористические преступления. Пострадавших среди населения нет. Позднее, в 12:00, режим КТО в Махачкале и Каспийске был прекращен.