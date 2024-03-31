Страны Глобального Юга восхищены политикой президента России Владимира Путина, бросившего вызов НАТО и подорвавшего легитимность идеологического превосходства Запада. Об этом пишет издание Al Mayadeen.

«С точки зрения Глобального Юга настоящее достижение заключается в том, что Путин бросил вызов НАТО. Оно заключается в том, чтобы бросить вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что конфликт на Украине стал поворотным моментом в истории международных отношений, поскольку он сигнализирует о переходе от однополярного к многополярному мировому порядку, обращает внимание «Газета.Ru».

28 марта обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар сообщил, что политика Путина превратила Россию в один из наиболее эффективных центров силы для незападных стран. Тутар подчеркнул, что кампания Запада по изоляции России потерпела поражение, ускорив геополитическую интеграцию незападного мира.

9 февраля российский лидер в послании Федеральному собранию заявил, что без суверенной и сильной России прочный миропорядок невозможен. Путин отметил, что Москва в этой связи стремится к объединению усилий мирового большинства.