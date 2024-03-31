Боевиков в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокусе»

Террористов в Махачкале и Каспийске выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, заявил 31 марта глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил все ответственные службы за проведенную операцию.

«В первую очередь это, конечно, заслуга оперативного штаба УФСБ России по Дагестану, руководившего операцией и раскрывшего боевиков, а также всех сотрудников УФСБ по РД и МВД по РД, в том числе подразделений специального назначения», — продолжил он.

Меликов напомнил, что задержаны трое подозреваемых, у них изъяты оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, готовое к применению. Это указывает на возможное планирование задержанными терактов на территории нашей республики.

«Самое главное, при КТО была обеспечена полная безопасность мирных жителей — пострадавших среди граждан и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», — добавил глава Дагестана.

К настоящему времени режим КТО уже отменен.

Ранее в воскресенье корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал кадры из многоквартирного дома в Каспийске, где укрывались боевики, задержанные в ходе контртеррористической операции (КТО). Они находились в квартире на пятом этаже дома на улице Амет-хана Султана в Каспийске.

Как следует из кадров, в ходе штурма дверь квартиры была выломана.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о задержании трех подозреваемых, планировавших совершить террористические преступления.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибло 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестовано девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.