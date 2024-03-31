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Российским спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Спецслужбам известны организаторы террористических акций против России, заявил 31 марта директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину.

«Мы знаем, кто является организаторами подготовки проведения [террористических] акций на нашей территории. Будем делать всё необходимое для того, чтобы найти и этих негодяев наказать», — заявил глава ФСБ.

Бортников также сообщил, что правоохранительные органы и спецслужбы России делают всё необходимое для поиска и наказания предателей, действующих в составе украинских террористических формирований.

«Есть те, кто ушел и организовал боевые подразделения. Есть те, кто намеревался это сделать. Все правоохранительные органы и спецслужбы этим активно занимаются», — добавил Бортников.

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19 марта президент РФ Владимир Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы, и наказывать их. При этом он подчеркнул, что все попытки прорыва диверсантов провалились и они понесли большие потери. Российский лидер добавил, что «хозяева бросают предателей России как мясо, ну и поделом им».

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