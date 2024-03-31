Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен
Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в Махачкале и Каспийске в Дагестане. Об этом 31 марта сообщил оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в регионе.
«В 12:00 режим контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов г. Махачкалы и города Каспийска Республики Дагестан прекращен», — отметили в НАК.
Ранее в воскресенье корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал кадры из квартиры в Каспийске, где укрывались боевики, задержанные в ходе КТО. Как следует из видео, дверь была взломана.
Также он показал кадры с места проведения КТО в Махачкале и Каспийске. Территория в местах проведения спецопераций была оцеплена. Рядом находились автомобили экстренных служб.
В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) были задержаны боевики, планировавшие совершить террористические преступления. На месте их задержания обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
Пострадавших среди населения и потерь среди личного состава нет.