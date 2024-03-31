Захарова ответила на слова мэра Парижа о российских олимпийцах

Россия может заменить французскую продукцию российскими аналогами. Об этом заявила 31 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова мэра Парижа Энн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпиаде в Париже.

«Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что «ей будут не рады?» — задалась вопросом дипломат.

Захарова подчеркнула, что пока товары из Франции не маркированы наклейкам «нам не рады в Москве». Однако если российские активисты примут такое решение, они не остановятся.



«Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами. У нас огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить», — заключила она.

Идальго сделала заявление накануне. Она подчеркнула, что Франция поддерживает Украину и встретит украинских спортсменов «как героев».

Газета La Monde указывает, что подобные высказывания противоречат заявлениям Международного олимпийского комитета (МОК)и французских властей. Как отмечает газета, видеозапись с высказыванием мэра Парижа распространяется в проукраинских каналах в соцсетях. В мэрии Парижа не стали комментировать слова Идальго.

Ранее, 26 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нужно уважительно относиться к решению россиян выступать на Олимпиаде, потому что у них может не быть другого шанса.

21 марта глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет политический заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что комитет уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, указал на то, что действующие руководители МОК и федераций погружают мировое спортивное движение в кризис.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.