«Известия» показали кадры из квартиры, где укрывались задержанные в ходе КТО боевики

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов 31 марта показал кадры из дома в Каспийске, где укрывались боевики, задержанные в ходе контртеррористической операции (КТО).

Преступники укрылись в квартире на пятом этаже дома на улице Амет-хана Султана в Каспийске.

По словам корреспондента, во время задержания боевиков силовики применили слезоточивый газ.

На кадрах также видно, что дверь в квартиру была выломана.

Ранее в этот день в региональном управлении ФСБ сообщили «Известиям», что в 05:35 в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске Республики Дагестан был введен режим КТО. В ходе операции спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о задержании трех преступников, планировавших совершить террористические преступления. На месте задержания были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В 12:00 режим КТО в Махачкале и Каспийске в Дагестане был прекращен.