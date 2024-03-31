Собранные доказательства по уголовным делам о преступлениях неонацистов и их пособников будут представлены мировой общественности, сообщил 31 марта генеральный прокурор РФ Игорь Краснов журналисту Павлу Зарубину.

Генпрокурор уточнил, что увидеть на скамье подсудимых украинских и западных политиков, в отношении которых в РФ возбуждены уголовные дела, «пока нереалистично». Однако эти расследования необходимы, чтобы закрепить подтверждения их действий.

«Необходимо собрать все документальные доказательства зверств неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей, чтобы в дальнейшем не дать никому исказить те обстоятельства, которые имели место в реальности», — заявил Краснов.

В дальнейшем все собранные материалы будут представлены не только справедливому суду, но и мировой общественности. Это позволит на века закрепить доказательства преступлений неонацистов.

«Я убежден, что это будет уже скоро», — резюмировал Краснов.

В сентябре прошлого года посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил «Известиям», что в российском парламенте и экспертных кругах обсуждается вопрос учреждения международного трибунала по военным преступлениям на Украине. Трибунал обязательно будет, и власти украинского режима обязательно понесут за всё ответственность, заявил Мирошник.