Запуск спутника «Ресурс-П» №4 с космодрома Байконур. Трансляция

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» №4 стартует с космодрома Байконур. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Ранее, 29 марта, специалисты госкорпорации Роскосмос провели общую сборку ракеты с космическим аппаратом, после чего госкомиссия разрешила вывоз и установку ракеты на стартовом комплексе 31-й площадки.

«Ресурс-П» входит в серию российских спутников для дистанционного зондирования Земли, а также регионального и локального мониторинга ее поверхности. С помощью данных с этого аппарата исследуют природные ресурсы, контролирут загрязнения и деградацию окружающей среды, проводят мониторинг водоохранных и заповедных районов.