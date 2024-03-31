«Известия» показали дом в Каспийске, где был заблокирован один из преступников

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов 31 марта показал кадры с места проведения контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Каспийске в Республике Дагестан.

Он уточнил, что проходили сразу несколько спецопераций по задержанию боевиков, планирующих совершить теракты.

Как следует из видеокадров, территория в местах проведения спецопераций оцеплена. Рядом находятся автомобили скорой помощи и силовых структур. В квартирах многоэтажных домов, где находились подозреваемые, выбиты стекла.

«В Каспийске спецоперация проводится по двум улицам, это Ахмет-хан Султан и Кавказская. Здесь заблокирован многоквартирный дом, в одной из квартир находится предполагаемый боевик», — уточнил Магомедов.

Он добавил, что во всех выезжающих с оцепленной территории автомобилях правоохранители проводят досмотр.

Также корреспондент побеседовал с мужчиной, проживавшим над квартирой, где скрывались злоумышленники. По словам местного жителя, силовики начали спецоперацию в 6:00 мск с проверки лиц, находящихся в квартирах.

«На улице нас держали всех, стрельба была», — сказал очевидец.

Также Магомедов показал обстановку в районе улицы Шеболдаева в центре Махачкалы рядом с местом проведения КТО.

В настоящее время в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) уже задержаны боевики, планировавшие совершить террористические преступления. На месте их задержания обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Пострадавших среди населения и потерь среди личного состава нет.

Ранее в этот день в региональном управлении ФСБ сообщили «Известиям», что в 05:35 в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске Республики Дагестан был введен режим КТО. Спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.