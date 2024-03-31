На Украине сообщили о пожаре на энергетическом объекте в Одесской области

В Одесской области произошел пожар на одном из энергетических объектов. Об этом сообщили в воскресенье, 30 марта, силы обороны юга Украины в Telegram-канале.

В результате пожара обесточенными оказались несколько населенных пунктов.

Кроме того, в Одессе остановили движение городского электротранспорта, сообщает «Страна.ua».

Компания «Укрэнерго» дополнила, что из-за повреждения оборудования энергетики она была вынуждена применить аварийные отключения в Одессе и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться

Накануне днем украинские СМИ также сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Также взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне.

Кроме того, ночью в Харьковской области Украины раздались взрывы.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.