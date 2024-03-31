Реклама
Прямой эфир
Общество
Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен
Общество
Российским спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ
Наука и техника
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» стартовала с космодрома Байконур
Общество
Мединский прокомментировал исключение обществознания из программы 6–8 классов
Мир
Американский аналитик отметил эффективность российской армии
Происшествия
В Подмосковье загорелся рыбный цех на площади 900 кв. м
Мир
Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома
Наука и техника
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи
Армия
Российские специалисты нашли в дронах ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA
Мир
Глава МИД Финляндии не исключила отправку войск на Украину в будущем
Общество
Краснов заверил в мировой огласке всех доказательств преступлений неонацистов
Мир
Байден предложил Трампу сыграть в гольф с форой
Происшествия
В Уфе идут поиски подростков 13 и 14 лет
Мир
На Украине зафиксировали резкий рост числа случаев домашнего насилия
Туризм
В АТОР сообщили о замене авиакомпаний на рейсы в Египет
Общество
Синоптики спрогнозировали до +17 градусов в Москве 31 марта

На Украине сообщили о пожаре на энергетическом объекте в Одесской области

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Одесской области произошел пожар на одном из энергетических объектов. Об этом сообщили в воскресенье, 30 марта, силы обороны юга Украины в Telegram-канале.

В результате пожара обесточенными оказались несколько населенных пунктов.

Кроме того, в Одессе остановили движение городского электротранспорта, сообщает «Страна.ua».

Компания «Укрэнерго» дополнила, что из-за повреждения оборудования энергетики она была вынуждена применить аварийные отключения в Одессе и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться

Накануне днем украинские СМИ также сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Также взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Кроме того, ночью в Харьковской области Украины раздались взрывы.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024